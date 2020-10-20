١ IRR إلى BCH

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال الإيراني =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦٣٤٩٢٠٧٨ Bitcoin Cash

1 BCH = ١٥٬٧٥٠٬٠٠٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال الإيراني إلى Bitcoin Cash التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Bitcoin Cash

irr
IRR
bch
BCH
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦٣٤٩٢١ BCH
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٣١٧٤٦ BCH
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٠٦٣٤٩٢١ BCH
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٠٠١٥٨٧٣ BCH
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٣١٧٤٦ BCH
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٠٦٣٤٩٢١ BCH
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٣١٧٤٦ BCH
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠٠٦٣٤٩٢١ BCH
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠٣١٧٤٦ BCH
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٠٦٣٤٩٢١ BCH

حوِّل Bitcoin Cash إلى الريال الإيراني

bch
BCH
irr
IRR
١ BCH١٥٬٧٥٠٬٠٠٠ IRR
٥ BCH٧٨٬٧٥٠٬٠٠٠ IRR
١٠ BCH١٥٧٬٥٠٠٬٠٠٠ IRR
٢٥ BCH٣٩٣٬٧٥٠٬٠٠٠ IRR
٥٠ BCH٧٨٧٬٥٠٠٬٠٠٠ IRR
١٠٠ BCH١٬٥٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
٥٠٠ BCH٧٬٨٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ BCH١٥٬٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ BCH٧٨٬٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ BCH١٥٧٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى BCH

1 IRR = ٠ BCH

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Bitcoin Cash

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦٥٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٦٥٠٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٧٨٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٣٤٢٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٥٦٧٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٥١٢٠٠
التقلب
٣٫١٣٪؜٤٫٠٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
bch

BCH - Bitcoin Cash

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin Cash هو سعر الصرف للزوج BCH إلى USD. رمز العملة لـ Bitcoin Cash هو BCH.

More Bitcoin Cash info

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IRR إلى USD

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