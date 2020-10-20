١ IRR إلى AZM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٢٠٠٤٤٦٠٠ Azerbaijani Manat

1 AZM = ٤٫٩٨٨٨٧ IRR

AZM استُبدِلَت بـ AZN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى Azerbaijani Manat التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٥ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Azerbaijani Manat

irr
IRR
azm
AZM
١ IRR٠٫٢٠٠٤٤٦ AZM
٥ IRR١٫٠٠٢٢٣ AZM
١٠ IRR٢٫٠٠٤٤٦ AZM
٢٥ IRR٥٫٠١١١٥ AZM
٥٠ IRR١٠٫٠٢٢٣ AZM
١٠٠ IRR٢٠٫٠٤٤٦ AZM
٥٠٠ IRR١٠٠٫٢٢٣ AZM
١٬٠٠٠ IRR٢٠٠٫٤٤٦ AZM
٥٬٠٠٠ IRR١٬٠٠٢٫٢٣ AZM
١٠٬٠٠٠ IRR٢٬٠٠٤٫٤٦ AZM

حوِّل Azerbaijani Manat إلى الريال الإيراني

azm
AZM
irr
IRR
١ AZM٤٫٩٨٨٨٧ IRR
٥ AZM٢٤٫٩٤٤٤ IRR
١٠ AZM٤٩٫٨٨٨٧ IRR
٢٥ AZM١٢٤٫٧٢٢ IRR
٥٠ AZM٢٤٩٫٤٤٤ IRR
١٠٠ AZM٤٩٨٫٨٨٧ IRR
٥٠٠ AZM٢٬٤٩٤٫٤٤ IRR
١٬٠٠٠ AZM٤٬٩٨٨٫٨٧ IRR
٥٬٠٠٠ AZM٢٤٬٩٤٤٫٤ IRR
١٠٬٠٠٠ AZM٤٩٬٨٨٨٫٧ IRR

مخطط IRR إلى AZM

1 IRR = ٠ AZM

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Azerbaijani Manat

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٠٤٧٥٠٫٠٠٠٠٤٠٧٦٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٩٩٩٩٠٫٠٠٠٠٣٩٩٩٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٠٢٨٩٠٫٠٠٠٠٤٠٤٤٥
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
azm

AZM - Azerbaijani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Azerbaijani Manat هو سعر الصرف للزوج AZM إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijani Manats هو AZM.

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usd

IRR إلى USD

eur

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jpy

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