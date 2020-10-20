١ IRR إلى ANG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٤٢٣٥١٣٩١ الجيلدر الهولندي

1 ANG = ٢٣٬٦١٢٫٠ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الجيلدر الهولندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٨ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الجيلدر الهولندي

irr
IRR
ang
ANG
١ IRR٠٫٠٠٠٠٤٢٣٥١٤ ANG
٥ IRR٠٫٠٠٠٢١١٧٥٧ ANG
١٠ IRR٠٫٠٠٠٤٢٣٥١٤ ANG
٢٥ IRR٠٫٠٠١٠٥٨٧٨ ANG
٥٠ IRR٠٫٠٠٢١١٧٥٧ ANG
١٠٠ IRR٠٫٠٠٤٢٣٥١٤ ANG
٥٠٠ IRR٠٫٠٢١١٧٥٧ ANG
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٤٢٣٥١٤ ANG
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٢١١٧٥٧ ANG
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٤٢٣٥١٤ ANG

حوِّل الجيلدر الهولندي إلى الريال الإيراني

ang
ANG
irr
IRR
١ ANG٢٣٬٦١٢ IRR
٥ ANG١١٨٬٠٦٠ IRR
١٠ ANG٢٣٦٬١٢٠ IRR
٢٥ ANG٥٩٠٬٢٩٩ IRR
٥٠ ANG١٬١٨٠٬٦٠٠ IRR
١٠٠ ANG٢٬٣٦١٬٢٠٠ IRR
٥٠٠ ANG١١٬٨٠٦٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ ANG٢٣٬٦١٢٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ ANG١١٨٬٠٦٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ ANG٢٣٦٬١٢٠٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى ANG

1 IRR = ٠ ANG

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الجيلدر الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤٢٥٩٠٠٫٠٠٠٠٤٢٩١٤
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤٢١٥٨٠٫٠٠٠٠٤٢١٥٨
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٢٤٣٣٠٫٠٠٠٠٤٢٥٨٤
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
ang

ANG - الجيلدر الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الهولندي هو سعر الصرف للزوج ANG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders (also called Florins) هو ANG. رمز العملة هو ƒ.

More الجيلدر الهولندي info

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