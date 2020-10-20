١ IRR إلى AED

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال الإيراني =

٠٫٠٠٠٠٨٧٣٢٥٥٩٨ الدرهم الإماراتي

1 AED = ١١٬٤٥١٫٤ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال الإيراني إلى الدرهم الإماراتي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:٢٤ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى الدرهم الإماراتي

irr
IRR
aed
AED
١ IRR٠٫٠٠٠٠٨٧٣٢٥٦ AED
٥ IRR٠٫٠٠٠٤٣٦٦٢٨ AED
١٠ IRR٠٫٠٠٠٨٧٣٢٥٦ AED
٢٥ IRR٠٫٠٠٢١٨٣١٤ AED
٥٠ IRR٠٫٠٠٤٣٦٦٢٨ AED
١٠٠ IRR٠٫٠٠٨٧٣٢٥٦ AED
٥٠٠ IRR٠٫٠٤٣٦٦٢٨ AED
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٨٧٣٢٥٦ AED
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٤٣٦٦٢٨ AED
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٨٧٣٢٥٦ AED

حوِّل الدرهم الإماراتي إلى الريال الإيراني

aed
AED
irr
IRR
١ AED١١٬٤٥١٫٤ IRR
٥ AED٥٧٬٢٥٧ IRR
١٠ AED١١٤٬٥١٤ IRR
٢٥ AED٢٨٦٬٢٨٥ IRR
٥٠ AED٥٧٢٬٥٧٠ IRR
١٠٠ AED١٬١٤٥٬١٤٠ IRR
٥٠٠ AED٥٬٧٢٥٬٧٠٠ IRR
١٬٠٠٠ AED١١٬٤٥١٬٤٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ AED٥٧٬٢٥٧٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ AED١١٤٬٥١٤٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى AED

1 IRR = ٠ AED

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إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل الدرهم الإماراتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٨٧٤٣٥٠٫٠٠٠٠٨٨٠٠٣
منخفض
٠٫٠٠٠٠٨٦٣٨٣٠٫٠٠٠٠٨٦٣٨٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٨٧٠١٩٠٫٠٠٠٠٨٧٣٤٤
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
aed

AED - الدرهم الإماراتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم الإماراتي هو سعر الصرف للزوج AED إلى USD. رمز العملة لـ الدراهم الإماراتية هو AED. رمز العملة هو د.إ.

More الدرهم الإماراتي info

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