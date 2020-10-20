١ IRR إلى ADA

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال الإيراني =

‏٠٫٠٠٠٠٥٦٥٠١٦٦٥٨٠٥ Cardano

1 ADA = ١٧٬٦٩٨٫٦ IRR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
شراء العملات المشفرةKraken
الريال الإيراني إلى Cardano التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٤٧ UTC

حوِّل الريال الإيراني إلى Cardano

irr
IRR
ada
ADA
١ IRR٠٫٠٠٠٠٥٦٥٠١٧ ADA
٥ IRR٠٫٠٠٠٢٨٢٥٠٨ ADA
١٠ IRR٠٫٠٠٠٥٦٥٠١٧ ADA
٢٥ IRR٠٫٠٠١٤١٢٥٤ ADA
٥٠ IRR٠٫٠٠٢٨٢٥٠٨ ADA
١٠٠ IRR٠٫٠٠٥٦٥٠١٧ ADA
٥٠٠ IRR٠٫٠٢٨٢٥٠٨ ADA
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٥٦٥٠١٧ ADA
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٢٨٢٥٠٨ ADA
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٥٦٥٠١٧ ADA

حوِّل Cardano إلى الريال الإيراني

ada
ADA
irr
IRR
١ ADA١٧٬٦٩٨٫٦ IRR
٥ ADA٨٨٬٤٩٣ IRR
١٠ ADA١٧٦٬٩٨٦ IRR
٢٥ ADA٤٤٢٬٤٦٥ IRR
٥٠ ADA٨٨٤٬٩٣٠ IRR
١٠٠ ADA١٬٧٦٩٬٨٦٠ IRR
٥٠٠ ADA٨٬٨٤٩٬٣٠٠ IRR
١٬٠٠٠ ADA١٧٬٦٩٨٬٦٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ ADA٨٨٬٤٩٣٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ ADA١٧٦٬٩٨٦٬٠٠٠ IRR

مخطط IRR إلى ADA

1 IRR = ٠ ADA

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال الإيراني مقابل Cardano

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٦٤٠٥٨٠٫٠٠٠٠٦٤٠٥٨
منخفض
٠٫٠٠٠٠٥٠٠٣٧٠٫٠٠٠٠٣٨٦٠١
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٥٦٩٧٣٠٫٠٠٠٠٥٢٠٧٨
التقلب
٣٫٩٢٪؜٣٫٨٠٪؜

معلومات العملات

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info
ada

ADA - Cardano

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cardano هو سعر الصرف للزوج ADA إلى USD. رمز العملة لـ Cardano هو ADA.

More Cardano info

أزواج العملات الريال الإيراني (IRR) الشهيرة

usd

IRR إلى USD

eur

IRR إلى EUR

gbp

IRR إلى GBP

jpy

IRR إلى JPY

cad

IRR إلى CAD

aud

IRR إلى AUD

chf

IRR إلى CHF

cny

IRR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings