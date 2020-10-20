١ AMD إلى TRL

١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٨٣٬٨٨٥٫٩٣٩ Turkish Lira
1 TRL = ٠٫٠٠٠٠١١٩٢٠٩ AMD
TRL استُبدِلَت بـ TRY
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٨٣٬٨٨٥٫٩٣٩ Turkish Lira
1 TRL = ٠٫٠٠٠٠١١٩٢٠٩ AMD
TRL استُبدِلَت بـ TRY
AMD
TRL
|١ AMD
|٨٣٬٨٨٥٫٩ TRL
|٥ AMD
|٤١٩٬٤٣٠ TRL
|١٠ AMD
|٨٣٨٬٨٥٩ TRL
|٢٥ AMD
|٢٬٠٩٧٬١٥٠ TRL
|٥٠ AMD
|٤٬١٩٤٬٣٠٠ TRL
|١٠٠ AMD
|٨٬٣٨٨٬٥٩٠ TRL
|٥٠٠ AMD
|٤١٬٩٤٣٬٠٠٠ TRL
|١٬٠٠٠ AMD
|٨٣٬٨٨٥٬٩٠٠ TRL
|٥٬٠٠٠ AMD
|٤١٩٬٤٣٠٬٠٠٠ TRL
|١٠٬٠٠٠ AMD
|٨٣٨٬٨٥٩٬٠٠٠ TRL
1 AMD = ٠ TRL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٨٥٣٤٦
|٠٫٠٨٥٣٤٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٨٣٤٠٤
|٠٫٠٨١٩٠١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٨٤٤٥٧
|٠٫٠٨٣٧٣٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٩٪
|٠٫٤٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.More الدرام الأرميني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkish Lira هو سعر الصرف للزوج TRL إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lira هو TRL. رمز العملة هو ₤.
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