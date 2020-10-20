١ AMD إلى TRL

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٨٣٬٨٨٥٫٩٣٩ Turkish Lira

1 TRL = ٠٫٠٠٠٠١١٩٢٠٩ AMD

TRL استُبدِلَت بـ TRY

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Turkish Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٦ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Turkish Lira

amd
AMD
trl
TRL
١ AMD٨٣٬٨٨٥٫٩ TRL
٥ AMD٤١٩٬٤٣٠ TRL
١٠ AMD٨٣٨٬٨٥٩ TRL
٢٥ AMD٢٬٠٩٧٬١٥٠ TRL
٥٠ AMD٤٬١٩٤٬٣٠٠ TRL
١٠٠ AMD٨٬٣٨٨٬٥٩٠ TRL
٥٠٠ AMD٤١٬٩٤٣٬٠٠٠ TRL
١٬٠٠٠ AMD٨٣٬٨٨٥٬٩٠٠ TRL
٥٬٠٠٠ AMD٤١٩٬٤٣٠٬٠٠٠ TRL
١٠٬٠٠٠ AMD٨٣٨٬٨٥٩٬٠٠٠ TRL

حوِّل Turkish Lira إلى الدرام الأرميني

trl
TRL
amd
AMD
١ TRL٠٫٠٠٠٠١١٩٢٠٩ AMD
٥ TRL٠٫٠٠٠٠٥٩٦٠٤٧ AMD
١٠ TRL٠٫٠٠٠١١٩٢٠٩ AMD
٢٥ TRL٠٫٠٠٠٢٩٨٠٢٤ AMD
٥٠ TRL٠٫٠٠٠٥٩٦٠٤٧ AMD
١٠٠ TRL٠٫٠٠١١٩٢٠٩ AMD
٥٠٠ TRL٠٫٠٠٥٩٦٠٤٧ AMD
١٬٠٠٠ TRL٠٫٠١١٩٢٠٩ AMD
٥٬٠٠٠ TRL٠٫٠٥٩٦٠٤٧ AMD
١٠٬٠٠٠ TRL٠٫١١٩٢٠٩ AMD

مخطط AMD إلى TRL

1 AMD = ٠ TRL

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Turkish Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٨٥٣٤٦٠٫٠٨٥٣٤٦
منخفض
٠٫٠٨٣٤٠٤٠٫٠٨١٩٠١
المتوسط
٠٫٠٨٤٤٥٧٠٫٠٨٣٧٣٠
التقلب
٠٫٥٩٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
trl

TRL - Turkish Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkish Lira هو سعر الصرف للزوج TRL إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lira هو TRL. رمز العملة هو ₤.

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