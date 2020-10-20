١ AMD إلى TMM

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٤٥٫٠٠١٦٨٢ Turkmenistani Manat

1 TMM = ٠٫٠٢٢٢٢١٤ AMD

TMM استُبدِلَت بـ TMT

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Turkmenistani Manat التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٦ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Turkmenistani Manat

amd
AMD
tmm
TMM
١ AMD٤٥٫٠٠١٧ TMM
٥ AMD٢٢٥٫٠٠٨ TMM
١٠ AMD٤٥٠٫٠١٧ TMM
٢٥ AMD١٬١٢٥٫٠٤ TMM
٥٠ AMD٢٬٢٥٠٫٠٨ TMM
١٠٠ AMD٤٬٥٠٠٫١٧ TMM
٥٠٠ AMD٢٢٬٥٠٠٫٨ TMM
١٬٠٠٠ AMD٤٥٬٠٠١٫٧ TMM
٥٬٠٠٠ AMD٢٢٥٬٠٠٨ TMM
١٠٬٠٠٠ AMD٤٥٠٬٠١٧ TMM

حوِّل Turkmenistani Manat إلى الدرام الأرميني

tmm
TMM
amd
AMD
١ TMM٠٫٠٢٢٢٢١٤ AMD
٥ TMM٠٫١١١١٠٧ AMD
١٠ TMM٠٫٢٢٢٢١٤ AMD
٢٥ TMM٠٫٥٥٥٥٣٥ AMD
٥٠ TMM١٫١١١٠٧ AMD
١٠٠ TMM٢٫٢٢٢١٤ AMD
٥٠٠ TMM١١٫١١٠٧ AMD
١٬٠٠٠ TMM٢٢٫٢٢١٤ AMD
٥٬٠٠٠ TMM١١١٫١٠٧ AMD
١٠٬٠٠٠ TMM٢٢٢٫٢١٤ AMD

مخطط AMD إلى TMM

1 AMD = ٠ TMM

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Turkmenistani Manat

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٩٠٩٦٧٠٫٠٠٩١١٢٠
منخفض
٠٫٠٠٨٩٩٨٧٠٫٠٠٨٨٢٢٤
المتوسط
٠٫٠٠٩٠٦٥٢٠٫٠٠٩٠٣٧٧
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٣٩٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
tmm

TMM - Turkmenistani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkmenistani Manat هو سعر الصرف للزوج TMM إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMM.

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