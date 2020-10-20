١ AMD إلى STD

١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٥٩٫٤٨٦٨٨٣ دوربا ساو توميان
1 STD = ٠٫٠١٦٨١٠٤ AMD
STD استُبدِلَت بـ STN
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٥٩٫٤٨٦٨٨٣ دوربا ساو توميان
1 STD = ٠٫٠١٦٨١٠٤ AMD
STD استُبدِلَت بـ STN
AMD
STD
|١ AMD
|٥٩٫٤٨٦٩ STD
|٥ AMD
|٢٩٧٫٤٣٤ STD
|١٠ AMD
|٥٩٤٫٨٦٩ STD
|٢٥ AMD
|١٬٤٨٧٫١٧ STD
|٥٠ AMD
|٢٬٩٧٤٫٣٤ STD
|١٠٠ AMD
|٥٬٩٤٨٫٦٩ STD
|٥٠٠ AMD
|٢٩٬٧٤٣٫٤ STD
|١٬٠٠٠ AMD
|٥٩٬٤٨٦٫٩ STD
|٥٬٠٠٠ AMD
|٢٩٧٬٤٣٤ STD
|١٠٬٠٠٠ AMD
|٥٩٤٬٨٦٩ STD
1 AMD = ٠ STD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٦٠١٣٤
|٠٫٠٦٠١٣٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٥٨٢٧١
|٠٫٠٥٨١٢٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٥٩٣٣٦
|٠٫٠٥٩١١٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٧٥٪
|٠٫٧٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.More الدرام الأرميني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STD إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STD. رمز العملة هو Db.More دوربا ساو توميان info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings