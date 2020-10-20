١ AMD إلى STD

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٥٩٫٤٨٦٨٨٣ دوربا ساو توميان

1 STD = ٠٫٠١٦٨١٠٤ AMD

STD استُبدِلَت بـ STN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى دوربا ساو توميان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٦ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى دوربا ساو توميان

amd
AMD
std
STD
١ AMD٥٩٫٤٨٦٩ STD
٥ AMD٢٩٧٫٤٣٤ STD
١٠ AMD٥٩٤٫٨٦٩ STD
٢٥ AMD١٬٤٨٧٫١٧ STD
٥٠ AMD٢٬٩٧٤٫٣٤ STD
١٠٠ AMD٥٬٩٤٨٫٦٩ STD
٥٠٠ AMD٢٩٬٧٤٣٫٤ STD
١٬٠٠٠ AMD٥٩٬٤٨٦٫٩ STD
٥٬٠٠٠ AMD٢٩٧٬٤٣٤ STD
١٠٬٠٠٠ AMD٥٩٤٬٨٦٩ STD

حوِّل دوربا ساو توميان إلى الدرام الأرميني

std
STD
amd
AMD
١ STD٠٫٠١٦٨١٠٤ AMD
٥ STD٠٫٠٨٤٠٥٢١ AMD
١٠ STD٠٫١٦٨١٠٤ AMD
٢٥ STD٠٫٤٢٠٢٦١ AMD
٥٠ STD٠٫٨٤٠٥٢١ AMD
١٠٠ STD١٫٦٨١٠٤ AMD
٥٠٠ STD٨٫٤٠٥٢١ AMD
١٬٠٠٠ STD١٦٫٨١٠٤ AMD
٥٬٠٠٠ STD٨٤٫٠٥٢١ AMD
١٠٬٠٠٠ STD١٦٨٫١٠٤ AMD

مخطط AMD إلى STD

1 AMD = ٠ STD

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل دوربا ساو توميان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦٠١٣٤٠٫٠٦٠١٣٤
منخفض
٠٫٠٥٨٢٧١٠٫٠٥٨١٢٥
المتوسط
٠٫٠٥٩٣٣٦٠٫٠٥٩١١٨
التقلب
٠٫٧٥٪؜٠٫٧٥٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
std

STD - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STD إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STD. رمز العملة هو Db.

More دوربا ساو توميان info

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