١ AMD إلى SRG

١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٧٨٫٨١٨٧٢٦ Surinamese Guilder
1 SRG = ٠٫٠١٢٦٨٧٣ AMD
SRG استُبدِلَت بـ SRD
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٧٨٫٨١٨٧٢٦ Surinamese Guilder
1 SRG = ٠٫٠١٢٦٨٧٣ AMD
SRG استُبدِلَت بـ SRD
AMD
SRG
|١ AMD
|٧٨٫٨١٨٧ SRG
|٥ AMD
|٣٩٤٫٠٩٤ SRG
|١٠ AMD
|٧٨٨٫١٨٧ SRG
|٢٥ AMD
|١٬٩٧٠٫٤٧ SRG
|٥٠ AMD
|٣٬٩٤٠٫٩٤ SRG
|١٠٠ AMD
|٧٬٨٨١٫٨٧ SRG
|٥٠٠ AMD
|٣٩٬٤٠٩٫٤ SRG
|١٬٠٠٠ AMD
|٧٨٬٨١٨٫٧ SRG
|٥٬٠٠٠ AMD
|٣٩٤٬٠٩٤ SRG
|١٠٬٠٠٠ AMD
|٧٨٨٬١٨٧ SRG
1 AMD = ٠ SRG
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٨٣٥٩٥
|٠٫٠٩٠٥٥٥
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٧٨٣٤٨
|٠٫٠٧٨٣٤٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٨١٢١٤
|٠٫٠٨٤٦٩٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|١٫٧٨٪
|٢٫٠١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.More الدرام الأرميني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Surinamese Guilder هو سعر الصرف للزوج SRG إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Guilders هو SRG.
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings