١ AMD إلى SKK

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٠٫٠٧١٩٤٠٥٢٨ Slovak Koruna

1 SKK = ١٣٫٩٠٠٤ AMD

SKK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Slovak Koruna التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٥ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Slovak Koruna

amd
AMD
skk
SKK
١ AMD٠٫٠٧١٩٤٠٥ SKK
٥ AMD٠٫٣٥٩٧٠٣ SKK
١٠ AMD٠٫٧١٩٤٠٥ SKK
٢٥ AMD١٫٧٩٨٥١ SKK
٥٠ AMD٣٫٥٩٧٠٣ SKK
١٠٠ AMD٧٫١٩٤٠٥ SKK
٥٠٠ AMD٣٥٫٩٧٠٣ SKK
١٬٠٠٠ AMD٧١٫٩٤٠٥ SKK
٥٬٠٠٠ AMD٣٥٩٫٧٠٣ SKK
١٠٬٠٠٠ AMD٧١٩٫٤٠٥ SKK

حوِّل Slovak Koruna إلى الدرام الأرميني

skk
SKK
amd
AMD
١ SKK١٣٫٩٠٠٤ AMD
٥ SKK٦٩٫٥٠١٩ AMD
١٠ SKK١٣٩٫٠٠٤ AMD
٢٥ SKK٣٤٧٫٥٠٩ AMD
٥٠ SKK٦٩٥٫٠١٩ AMD
١٠٠ SKK١٬٣٩٠٫٠٤ AMD
٥٠٠ SKK٦٬٩٥٠٫١٩ AMD
١٬٠٠٠ SKK١٣٬٩٠٠٫٤ AMD
٥٬٠٠٠ SKK٦٩٬٥٠١٫٩ AMD
١٠٬٠٠٠ SKK١٣٩٬٠٠٤ AMD

مخطط AMD إلى SKK

1 AMD = ٠ SKK

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Slovak Koruna

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٢٥٢٠٫٠٠٢٤٢٨٧
منخفض
٠٫٠٠٢٣٧٦٠٠٫٠٠٢٣٦٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٢٤٠٦٣٠٫٠٠٢٣٩٨٦
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٤٤٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
skk

SKK - Slovak Koruna

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovak Koruna هو سعر الصرف للزوج SKK إلى USD. رمز العملة لـ Slovak Koruny هو SKK.

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