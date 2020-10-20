١ AMD إلى PTE

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٠٫٤٧٨٥٣٤٩٧ Portuguese Escudo

1 PTE = ٢٫٠٨٩٧١ AMD

PTE استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Portuguese Escudo التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:١٥ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Portuguese Escudo

amd
AMD
pte
PTE
١ AMD٠٫٤٧٨٥٣٥ PTE
٥ AMD٢٫٣٩٢٦٧ PTE
١٠ AMD٤٫٧٨٥٣٥ PTE
٢٥ AMD١١٫٩٦٣٤ PTE
٥٠ AMD٢٣٫٩٢٦٧ PTE
١٠٠ AMD٤٧٫٨٥٣٥ PTE
٥٠٠ AMD٢٣٩٫٢٦٧ PTE
١٬٠٠٠ AMD٤٧٨٫٥٣٥ PTE
٥٬٠٠٠ AMD٢٬٣٩٢٫٦٧ PTE
١٠٬٠٠٠ AMD٤٬٧٨٥٫٣٥ PTE

حوِّل Portuguese Escudo إلى الدرام الأرميني

pte
PTE
amd
AMD
١ PTE٢٫٠٨٩٧١ AMD
٥ PTE١٠٫٤٤٨٦ AMD
١٠ PTE٢٠٫٨٩٧١ AMD
٢٥ PTE٥٢٫٢٤٢٨ AMD
٥٠ PTE١٠٤٫٤٨٦ AMD
١٠٠ PTE٢٠٨٫٩٧١ AMD
٥٠٠ PTE١٬٠٤٤٫٨٦ AMD
١٬٠٠٠ PTE٢٬٠٨٩٫٧١ AMD
٥٬٠٠٠ PTE١٠٬٤٤٨٫٦ AMD
١٠٬٠٠٠ PTE٢٠٬٨٩٧٫١ AMD

مخطط AMD إلى PTE

1 AMD = ٠ PTE

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Portuguese Escudo

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٢٥٢٠٫٠٠٢٤٢٨٧
منخفض
٠٫٠٠٢٣٧٦٠٠٫٠٠٢٣٦٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٢٤٠٦٣٠٫٠٠٢٣٩٨٦
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
pte

PTE - Portuguese Escudo

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Portuguese Escudo هو سعر الصرف للزوج PTE إلى USD. رمز العملة لـ Portuguese Escudos هو PTE.

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