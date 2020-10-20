١ AMD إلى MTL

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٠٫٠٠١٠٢٧٠٦٠٩ Maltese Lira

1 MTL = ٩٧٣٫٦٥٢ AMD

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Maltese Lira التحويل آخر تحديث: ٩ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٤٢ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Maltese Lira

amd
AMD
mtl
MTL
١ AMD٠٫٠٠١٠٢٧٠٦ MTL
٥ AMD٠٫٠٠٥١٣٥٣ MTL
١٠ AMD٠٫٠١٠٢٧٠٦ MTL
٢٥ AMD٠٫٠٢٥٦٧٦٥ MTL
٥٠ AMD٠٫٠٥١٣٥٣ MTL
١٠٠ AMD٠٫١٠٢٧٠٦ MTL
٥٠٠ AMD٠٫٥١٣٥٣ MTL
١٬٠٠٠ AMD١٫٠٢٧٠٦ MTL
٥٬٠٠٠ AMD٥٫١٣٥٣ MTL
١٠٬٠٠٠ AMD١٠٫٢٧٠٦ MTL

حوِّل Maltese Lira إلى الدرام الأرميني

mtl
MTL
amd
AMD
١ MTL٩٧٣٫٦٥٢ AMD
٥ MTL٤٬٨٦٨٫٢٦ AMD
١٠ MTL٩٬٧٣٦٫٥٢ AMD
٢٥ MTL٢٤٬٣٤١٫٣ AMD
٥٠ MTL٤٨٬٦٨٢٫٦ AMD
١٠٠ MTL٩٧٬٣٦٥٫٢ AMD
٥٠٠ MTL٤٨٦٬٨٢٦ AMD
١٬٠٠٠ MTL٩٧٣٬٦٥٢ AMD
٥٬٠٠٠ MTL٤٬٨٦٨٬٢٦٠ AMD
١٠٬٠٠٠ MTL٩٬٧٣٦٬٥٢٠ AMD

مخطط AMD إلى MTL

1 AMD = ٠ MTL

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Maltese Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٢٥٢٠٫٠٠٢٤٢٨٧
منخفض
٠٫٠٠٢٣٨٤٣٠٫٠٠٢٣٦٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٢٤٠٧٤٠٫٠٠٢٣٩٩٠
التقلب
٠٫٤٥٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

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