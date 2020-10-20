١ AMD إلى MRO

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

١٫٠٢٩١١٥٥ الأوقية الموريتانية

1 MRO = ٠٫٩٧١٧٠٨ AMD

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى الأوقية الموريتانية التحويل آخر تحديث: ٩ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٤٢ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى الأوقية الموريتانية

amd
AMD
mro
MRO
١ AMD١٫٠٢٩١٢ MRO
٥ AMD٥٫١٤٥٥٨ MRO
١٠ AMD١٠٫٢٩١٢ MRO
٢٥ AMD٢٥٫٧٢٧٩ MRO
٥٠ AMD٥١٫٤٥٥٨ MRO
١٠٠ AMD١٠٢٫٩١٢ MRO
٥٠٠ AMD٥١٤٫٥٥٨ MRO
١٬٠٠٠ AMD١٬٠٢٩٫١٢ MRO
٥٬٠٠٠ AMD٥٬١٤٥٫٥٨ MRO
١٠٬٠٠٠ AMD١٠٬٢٩١٫٢ MRO

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدرام الأرميني

mro
MRO
amd
AMD
١ MRO٠٫٩٧١٧٠٨ AMD
٥ MRO٤٫٨٥٨٥٤ AMD
١٠ MRO٩٫٧١٧٠٨ AMD
٢٥ MRO٢٤٫٢٩٢٧ AMD
٥٠ MRO٤٨٫٥٨٥٤ AMD
١٠٠ MRO٩٧٫١٧٠٨ AMD
٥٠٠ MRO٤٨٥٫٨٥٤ AMD
١٬٠٠٠ MRO٩٧١٫٧٠٨ AMD
٥٬٠٠٠ MRO٤٬٨٥٨٫٥٤ AMD
١٠٬٠٠٠ MRO٩٬٧١٧٫٠٨ AMD

مخطط AMD إلى MRO

1 AMD = ٠ MRO

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل الأوقية الموريتانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٠٣٤٦٠٫١٠٣٩٤
منخفض
٠٫١٠١٣٧٠٫٠٩٩٩٢٣
المتوسط
٠٫١٠٢١١٠٫١٠٢٢٦
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info

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