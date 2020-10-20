١ AMD إلى LUF

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٠٫٠٩٦٣٥٦٠٦٦ Luxembourg Franc

1 LUF = ١٠٫٣٧٨٢ AMD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Luxembourg Franc التحويل آخر تحديث: ٢٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٤٣ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Luxembourg Franc

amd
AMD
luf
LUF
١ AMD٠٫٠٩٦٣٥٦١ LUF
٥ AMD٠٫٤٨١٧٨ LUF
١٠ AMD٠٫٩٦٣٥٦١ LUF
٢٥ AMD٢٫٤٠٨٩ LUF
٥٠ AMD٤٫٨١٧٨ LUF
١٠٠ AMD٩٫٦٣٥٦١ LUF
٥٠٠ AMD٤٨٫١٧٨ LUF
١٬٠٠٠ AMD٩٦٫٣٥٦١ LUF
٥٬٠٠٠ AMD٤٨١٫٧٨ LUF
١٠٬٠٠٠ AMD٩٦٣٫٥٦١ LUF

حوِّل Luxembourg Franc إلى الدرام الأرميني

luf
LUF
amd
AMD
١ LUF١٠٫٣٧٨٢ AMD
٥ LUF٥١٫٨٩٠٩ AMD
١٠ LUF١٠٣٫٧٨٢ AMD
٢٥ LUF٢٥٩٫٤٥٤ AMD
٥٠ LUF٥١٨٫٩٠٩ AMD
١٠٠ LUF١٬٠٣٧٫٨٢ AMD
٥٠٠ LUF٥٬١٨٩٫٠٩ AMD
١٬٠٠٠ LUF١٠٬٣٧٨٫٢ AMD
٥٬٠٠٠ LUF٥١٬٨٩٠٫٩ AMD
١٠٬٠٠٠ LUF١٠٣٬٧٨٢ AMD

مخطط AMD إلى LUF

1 AMD = ٠ LUF

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Luxembourg Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٢٥٢٠٫٠٠٢٤٢٨٧
منخفض
٠٫٠٠٢٣٥٤٥٠٫٠٠٢٣٥٤٥
المتوسط
٠٫٠٠٢٣٨٨٧٠٫٠٠٢٣٩٦٠
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٤٤٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
luf

LUF - Luxembourg Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Luxembourg Franc هو سعر الصرف للزوج LUF إلى USD. رمز العملة لـ Luxembourg Francs هو LUF.

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