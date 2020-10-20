١ AMD إلى ESP

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٠٫٣٨٧٠٨٥٩٨ Spanish Peseta

1 ESP = ٢٫٥٨٣٤١ AMD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Spanish Peseta التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:١٩ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Spanish Peseta

amd
AMD
esp
ESP
١ AMD٠٫٣٨٧٠٨٦ ESP
٥ AMD١٫٩٣٥٤٣ ESP
١٠ AMD٣٫٨٧٠٨٦ ESP
٢٥ AMD٩٫٦٧٧١٥ ESP
٥٠ AMD١٩٫٣٥٤٣ ESP
١٠٠ AMD٣٨٫٧٠٨٦ ESP
٥٠٠ AMD١٩٣٫٥٤٣ ESP
١٬٠٠٠ AMD٣٨٧٫٠٨٦ ESP
٥٬٠٠٠ AMD١٬٩٣٥٫٤٣ ESP
١٠٬٠٠٠ AMD٣٬٨٧٠٫٨٦ ESP

حوِّل Spanish Peseta إلى الدرام الأرميني

esp
ESP
amd
AMD
١ ESP٢٫٥٨٣٤١ AMD
٥ ESP١٢٫٩١٧ AMD
١٠ ESP٢٥٫٨٣٤١ AMD
٢٥ ESP٦٤٫٥٨٥١ AMD
٥٠ ESP١٢٩٫١٧ AMD
١٠٠ ESP٢٥٨٫٣٤١ AMD
٥٠٠ ESP١٬٢٩١٫٧ AMD
١٬٠٠٠ ESP٢٬٥٨٣٫٤١ AMD
٥٬٠٠٠ ESP١٢٬٩١٧ AMD
١٠٬٠٠٠ ESP٢٥٬٨٣٤٫١ AMD

مخطط AMD إلى ESP

1 AMD = ٠ ESP

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Spanish Peseta

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٠٣٧٠٫٠٠٢٤٢٥٢
منخفض
٠٫٠٠٢٣١١٦٠٫٠٠٢٣١١٦
المتوسط
٠٫٠٠٢٣٥٣٤٠٫٠٠٢٣٧٩٧
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٤٢٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
esp

ESP - Spanish Peseta

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Spanish Peseta هو سعر الصرف للزوج ESP إلى USD. رمز العملة لـ Spanish Pesetas هو ESP.

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