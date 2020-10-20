١ AMD إلى CYP

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٠٫٠٠١٣٥٥٩٨٦٢ Cypriot Pound

1 CYP = ٧٣٧٫٤٧١ AMD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Cypriot Pound التحويل آخر تحديث: ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤، ٠٥:١٩ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Cypriot Pound

amd
AMD
cyp
CYP
١ AMD٠٫٠٠١٣٥٥٩٩ CYP
٥ AMD٠٫٠٠٦٧٧٩٩٣ CYP
١٠ AMD٠٫٠١٣٥٥٩٩ CYP
٢٥ AMD٠٫٠٣٣٨٩٩٧ CYP
٥٠ AMD٠٫٠٦٧٧٩٩٣ CYP
١٠٠ AMD٠٫١٣٥٥٩٩ CYP
٥٠٠ AMD٠٫٦٧٧٩٩٣ CYP
١٬٠٠٠ AMD١٫٣٥٥٩٩ CYP
٥٬٠٠٠ AMD٦٫٧٧٩٩٣ CYP
١٠٬٠٠٠ AMD١٣٫٥٥٩٩ CYP

حوِّل Cypriot Pound إلى الدرام الأرميني

cyp
CYP
amd
AMD
١ CYP٧٣٧٫٤٧١ AMD
٥ CYP٣٬٦٨٧٫٣٥ AMD
١٠ CYP٧٬٣٧٤٫٧١ AMD
٢٥ CYP١٨٬٤٣٦٫٨ AMD
٥٠ CYP٣٦٬٨٧٣٫٥ AMD
١٠٠ CYP٧٣٬٧٤٧٫١ AMD
٥٠٠ CYP٣٦٨٬٧٣٥ AMD
١٬٠٠٠ CYP٧٣٧٬٤٧١ AMD
٥٬٠٠٠ CYP٣٬٦٨٧٬٣٥٠ AMD
١٠٬٠٠٠ CYP٧٬٣٧٤٬٧١٠ AMD

مخطط AMD إلى CYP

1 AMD = ٠ CYP

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Cypriot Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٣٥٧٥٠٫٠٠٢٤١٢٤
منخفض
٠٫٠٠٢٣١٣٠٠٫٠٠٢٣١١٦
المتوسط
٠٫٠٠٢٣٣٤١٠٫٠٠٢٣٥٦١
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
cyp

CYP - Cypriot Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cypriot Pound هو سعر الصرف للزوج CYP إلى USD. رمز العملة لـ Cypriot Pounds هو CYP.

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