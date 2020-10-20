١ AMD إلى BEF

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٠٫٠٩٣٤٦١٠٩١ Belgian Franc

1 BEF = ١٠٫٦٩٩٦ AMD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Belgian Franc التحويل آخر تحديث: ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤، ٠٥:١٩ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Belgian Franc

amd
AMD
bef
BEF
١ AMD٠٫٠٩٣٤٦١١ BEF
٥ AMD٠٫٤٦٧٣٠٥ BEF
١٠ AMD٠٫٩٣٤٦١١ BEF
٢٥ AMD٢٫٣٣٦٥٣ BEF
٥٠ AMD٤٫٦٧٣٠٥ BEF
١٠٠ AMD٩٫٣٤٦١١ BEF
٥٠٠ AMD٤٦٫٧٣٠٥ BEF
١٬٠٠٠ AMD٩٣٫٤٦١١ BEF
٥٬٠٠٠ AMD٤٦٧٫٣٠٥ BEF
١٠٬٠٠٠ AMD٩٣٤٫٦١١ BEF

حوِّل Belgian Franc إلى الدرام الأرميني

bef
BEF
amd
AMD
١ BEF١٠٫٦٩٩٦ AMD
٥ BEF٥٣٫٤٩٨٢ AMD
١٠ BEF١٠٦٫٩٩٦ AMD
٢٥ BEF٢٦٧٫٤٩١ AMD
٥٠ BEF٥٣٤٫٩٨٢ AMD
١٠٠ BEF١٬٠٦٩٫٩٦ AMD
٥٠٠ BEF٥٬٣٤٩٫٨٢ AMD
١٬٠٠٠ BEF١٠٬٦٩٩٫٦ AMD
٥٬٠٠٠ BEF٥٣٬٤٩٨٫٢ AMD
١٠٬٠٠٠ BEF١٠٦٬٩٩٦ AMD

مخطط AMD إلى BEF

1 AMD = ٠ BEF

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Belgian Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٣٥٧٥٠٫٠٠٢٤١٢٤
منخفض
٠٫٠٠٢٣١٣٠٠٫٠٠٢٣١١٦
المتوسط
٠٫٠٠٢٣٣٤١٠٫٠٠٢٣٥٦١
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
bef

BEF - Belgian Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Belgian Franc هو سعر الصرف للزوج BEF إلى USD. رمز العملة لـ Belgian Francs هو BEF.

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