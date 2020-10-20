١ AMD إلى BEF

١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٠٫٠٩٣٤٦١٠٩١ Belgian Franc
1 BEF = ١٠٫٦٩٩٦ AMD
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الدرام الأرميني =
٠٫٠٩٣٤٦١٠٩١ Belgian Franc
1 BEF = ١٠٫٦٩٩٦ AMD
AMD
BEF
|١ AMD
|٠٫٠٩٣٤٦١١ BEF
|٥ AMD
|٠٫٤٦٧٣٠٥ BEF
|١٠ AMD
|٠٫٩٣٤٦١١ BEF
|٢٥ AMD
|٢٫٣٣٦٥٣ BEF
|٥٠ AMD
|٤٫٦٧٣٠٥ BEF
|١٠٠ AMD
|٩٫٣٤٦١١ BEF
|٥٠٠ AMD
|٤٦٫٧٣٠٥ BEF
|١٬٠٠٠ AMD
|٩٣٫٤٦١١ BEF
|٥٬٠٠٠ AMD
|٤٦٧٫٣٠٥ BEF
|١٠٬٠٠٠ AMD
|٩٣٤٫٦١١ BEF
1 AMD = ٠ BEF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٣٥٧٥
|٠٫٠٠٢٤١٢٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٣١٣٠
|٠٫٠٠٢٣١١٦
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٢٣٣٤١
|٠٫٠٠٢٣٥٦١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥٦٪
|٠٫٤٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.More الدرام الأرميني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Belgian Franc هو سعر الصرف للزوج BEF إلى USD. رمز العملة لـ Belgian Francs هو BEF.
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