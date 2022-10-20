رسومات عملات إكس إي البيانية: VES إلى GHC

مخطط VES إلى GHC
البوليفار الفنزويلي إلى Ghanaian Cedi
1 VES = ٠ GHC
٧ أبريل ٢٠٢٥، ٠٢:٥٢ UTC - ٧ أبريل ٢٠٢٥، ٠٢:٥٢ UTC
VES/GHC إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
البوليفار الفنزويلي إلى Ghanaian Cedi
1 VES = ٠ GHC
٧ أبريل ٢٠٢٥، ٠٢:٥٢ UTC - ٧ أبريل ٢٠٢٥، ٠٢:٥٢ UTC
VES/GHC إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VES إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VES. رمز العملة هو Bs.S.More البوليفار الفنزويلي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ghanaian Cedi هو سعر الصرف للزوج GHC إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHC. رمز العملة هو ₵.
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