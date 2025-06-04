رسومات عملات إكس إي البيانية: TVD إلى ETH
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط TVD إلى ETH
دولار التوفالو إلى Ethereum
1 TVD = ٠ ETH
٥ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٣:٠٤ UTC - ٥ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٣:٠٤ UTC
TVD/ETH إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة
معلومات العملات
TVD - دولار التوفالو
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار التوفالو هو سعر الصرف للزوج TVD إلى USD. رمز العملة لـ Tuvaluan Dollars هو TVD. رمز العملة هو $.More دولار التوفالو info
ETH - Ethereum
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ethereum هو سعر الصرف للزوج ETH إلى USD. رمز العملة لـ Ethereum هو ETH. رمز العملة هو Ξ.More Ethereum info
واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم
إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
رسومات عملات إكس إي البيانية
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.