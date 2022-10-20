رسومات عملات إكس إي البيانية: QAR إلى FKP

مخطط QAR إلى FKP
الريال القطري إلى جنيه جزيرة فوكلاند
1 QAR = ٠ FKP
٨ مارس ٢٠٢٥، ١٢:٠٠ UTC - ٨ مارس ٢٠٢٥، ١٢:٠٠ UTC
QAR/FKP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الريال القطري إلى جنيه جزيرة فوكلاند
1 QAR = ٠ FKP
٨ مارس ٢٠٢٥، ١٢:٠٠ UTC - ٨ مارس ٢٠٢٥، ١٢:٠٠ UTC
QAR/FKP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة فوكلاند هو سعر الصرف للزوج FKP إلى USD. رمز العملة لـ Falkland Island Pounds هو FKP. رمز العملة هو £.More جنيه جزيرة فوكلاند info
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