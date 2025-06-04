رسومات عملات إكس إي البيانية: NZD إلى PGK
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط NZD إلى PGK
الدولار النيوزيلاندي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة
1 NZD = ٠ PGK
٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٠:٤٣ UTC - ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٠:٤٣ UTC
NZD/PGK إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة
معلومات العملات
NZD - الدولار النيوزيلاندي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار النيوزيلاندي هو سعر الصرف للزوج NZD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار النيوزيلاندية هو NZD. رمز العملة هو $.More الدولار النيوزيلاندي info
PGK - كينا بابوا غينيا الجديدة
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كينا بابوا غينيا الجديدة هو سعر الصرف للزوج PGK إلى USD. رمز العملة لـ Papua New Guinean Kina هو PGK. رمز العملة هو K.More كينا بابوا غينيا الجديدة info
واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم
إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
رسومات عملات إكس إي البيانية
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.