رسومات عملات إكس إي البيانية: NPR إلى VUV

نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
مخطط NPR إلى VUV

الروبي النيبالي إلى فاتو ني-فانواتو

1 NPR = ٠ VUV

٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٠:٢٦ UTC - ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٠:٢٦ UTC
NPR/VUV إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

معلومات العملات

npr

NPR - الروبي النيبالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.

vuv

VUV - فاتو ني-فانواتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة فاتو ني-فانواتو هو سعر الصرف للزوج VUV إلى USD. رمز العملة لـ Ni-Vanuatu Vatu هو VUV. رمز العملة هو VT.

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫١٦٥١٠
GBP / EUR١٫١٥٠٧٥
USD / JPY١٤٨٫٥٩١
GBP / USD١٫٣٤٠٧٤
USD / CHF٠٫٨٠٣٨٦٣
USD / CAD١٫٣٧٩٦٢
EUR / JPY١٧٣٫١٢٤
AUD / USD٠٫٦٥٣٣٦٩

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

