رسومات عملات إكس إي البيانية: NPR إلى HNL
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط NPR إلى HNL
الروبي النيبالي إلى اللامبيرا الهندوراسي
1 NPR = ٠ HNL
٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٦:٤١ UTC - ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٦:٤١ UTC
NPR/HNL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
معلومات العملات
NPR - الروبي النيبالي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.More الروبي النيبالي info
HNL - اللامبيرا الهندوراسي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللامبيرا الهندوراسي هو سعر الصرف للزوج HNL إلى USD. رمز العملة لـ Honduran Lempiras هو HNL. رمز العملة هو L.More اللامبيرا الهندوراسي info
