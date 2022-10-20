رسومات عملات إكس إي البيانية: MUR إلى ZWL

مخطط MUR إلى ZWL
الروبي الموريشي إلى الدولار الزيمبابوي
1 MUR = ٠ ZWL
٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٠٥ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٠٥ UTC
MUR/ZWL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الروبي الموريشي إلى الدولار الزيمبابوي
1 MUR = ٠ ZWL
٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٠٥ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٠٥ UTC
MUR/ZWL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي الموريشي هو سعر الصرف للزوج MUR إلى USD. رمز العملة لـ Mauritian Rupees هو MUR. رمز العملة هو ₨.More الروبي الموريشي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWL إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWL. رمز العملة هو $.More الدولار الزيمبابوي info
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