رسومات عملات إكس إي البيانية: MUR إلى XAG

مخطط MUR إلى XAG
الروبي الموريشي إلى أوقية فضة
1 MUR = ٠ XAG
٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٠٣ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٠٣ UTC
MUR/XAG إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الروبي الموريشي إلى أوقية فضة
1 MUR = ٠ XAG
٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٠٣ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٠٣ UTC
MUR/XAG إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي الموريشي هو سعر الصرف للزوج MUR إلى USD. رمز العملة لـ Mauritian Rupees هو MUR. رمز العملة هو ₨.More الروبي الموريشي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية فضة هو سعر الصرف للزوج XAG إلى USD. رمز العملة لـ Silver Ounces هو XAG.More أوقية فضة info
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