رسومات عملات إكس إي البيانية: LYD إلى TMM

مخطط LYD إلى TMM
الدينار الليبي إلى Turkmenistani Manat
1 LYD = ٠ TMM
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٣٤ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٣٤ UTC
LYD/TMM إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الدينار الليبي إلى Turkmenistani Manat
1 LYD = ٠ TMM
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٣٤ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٣٤ UTC
LYD/TMM إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الليبي هو سعر الصرف للزوج LYD إلى USD. رمز العملة لـ Libyan Dinars هو LYD. رمز العملة هو LD.More الدينار الليبي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkmenistani Manat هو سعر الصرف للزوج TMM إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMM.
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