رسومات عملات إكس إي البيانية: LUF إلى BTN

مخطط LUF إلى BTN
Luxembourg Franc إلى النغولتروم البوتاني
1 LUF = ٠ BTN
٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٠١ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٠١ UTC
LUF/BTN إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Luxembourg Franc إلى النغولتروم البوتاني
1 LUF = ٠ BTN
٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٠١ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٠١ UTC
LUF/BTN إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Luxembourg Franc هو سعر الصرف للزوج LUF إلى USD. رمز العملة لـ Luxembourg Francs هو LUF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النغولتروم البوتاني هو سعر الصرف للزوج BTN إلى USD. رمز العملة لـ Bhutanese Ngultrums هو BTN. رمز العملة هو Nu..More النغولتروم البوتاني info
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