رسومات عملات إكس إي البيانية: LKR إلى KMF

مخطط LKR إلى KMF
الروبية السريلانكية إلى الفرنك القمري
1 LKR = ٠ KMF
٧ مارس ٢٠٢٥، ٢٢:٤٧ UTC - ٧ مارس ٢٠٢٥، ٢٢:٤٧ UTC
LKR/KMF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الروبية السريلانكية إلى الفرنك القمري
1 LKR = ٠ KMF
٧ مارس ٢٠٢٥، ٢٢:٤٧ UTC - ٧ مارس ٢٠٢٥، ٢٢:٤٧ UTC
LKR/KMF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السريلانكية هو سعر الصرف للزوج LKR إلى USD. رمز العملة لـ Sri Lankan Rupees هو LKR. رمز العملة هو ₨.More الروبية السريلانكية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك القمري هو سعر الصرف للزوج KMF إلى USD. رمز العملة لـ Comorian Francs هو KMF. رمز العملة هو CF.More الفرنك القمري info
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