رسومات عملات إكس إي البيانية: KZT إلى JEP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط KZT إلى JEP

التنج الكازاخستاني إلى الجنيه الجيرزي

1 KZT = ٠ JEP

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١١:٤٠ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١١:٤٠ UTC
KZT/JEP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

kzt

KZT - التنج الكازاخستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التنج الكازاخستاني هو سعر الصرف للزوج KZT إلى USD. رمز العملة لـ Kazakhstani Tenge هو KZT. رمز العملة هو ₸.

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jep

JEP - الجنيه الجيرزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرزي هو سعر الصرف للزوج JEP إلى USD. رمز العملة لـ Jersey Pounds هو JEP. رمز العملة هو £.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٦٧٤
GBP / EUR١٫٢٠٠٢١
USD / JPY١٤٩٫٥١٦
GBP / USD١٫٣٠٤٣١
USD / CHF٠٫٨٦٤٩٧٥
USD / CAD١٫٣٨٠١١
EUR / JPY١٦٢٫٤٨٥
AUD / USD٠٫٦٧٠٧٠٣

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

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