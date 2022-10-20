رسومات عملات إكس إي البيانية: KZT إلى HTG

مخطط KZT إلى HTG
التنج الكازاخستاني إلى الجورد الهايتي
1 KZT = ٠ HTG
٢٦ فبراير ٢٠٢٥، ٠٩:٣٢ UTC - ٢٦ فبراير ٢٠٢٥، ٠٩:٣٢ UTC
KZT/HTG إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
التنج الكازاخستاني إلى الجورد الهايتي
1 KZT = ٠ HTG
٢٦ فبراير ٢٠٢٥، ٠٩:٣٢ UTC - ٢٦ فبراير ٢٠٢٥، ٠٩:٣٢ UTC
KZT/HTG إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التنج الكازاخستاني هو سعر الصرف للزوج KZT إلى USD. رمز العملة لـ Kazakhstani Tenge هو KZT. رمز العملة هو ₸.More التنج الكازاخستاني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجورد الهايتي هو سعر الصرف للزوج HTG إلى USD. رمز العملة لـ Haitian Gourdes هو HTG. رمز العملة هو G.More الجورد الهايتي info
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