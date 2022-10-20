رسومات عملات إكس إي البيانية: GNF إلى XAF

مخطط GNF إلى XAF
الفرنك الغيني إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي
1 GNF = ٠ XAF
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:٣٧ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:٣٧ UTC
GNF/XAF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الفرنك الغيني إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي
1 GNF = ٠ XAF
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:٣٧ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:٣٧ UTC
GNF/XAF إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الغيني هو سعر الصرف للزوج GNF إلى USD. رمز العملة لـ Guinean Francs هو GNF. رمز العملة هو FG.More الفرنك الغيني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي هو سعر الصرف للزوج XAF إلى USD. رمز العملة لـ Central African Francs هو XAF. رمز العملة هو FCFA.More الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي info
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