رسومات عملات إكس إي البيانية: FRF إلى SBD

مخطط FRF إلى SBD
French Franc إلى دولار جزر سليمان
1 FRF = ٠ SBD
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:١٣ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:١٣ UTC
FRF/SBD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
French Franc إلى دولار جزر سليمان
1 FRF = ٠ SBD
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:١٣ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:١٣ UTC
FRF/SBD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة French Franc هو سعر الصرف للزوج FRF إلى USD. رمز العملة لـ French Francs هو FRF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار جزر سليمان هو سعر الصرف للزوج SBD إلى USD. رمز العملة لـ Solomon Islander Dollars هو SBD. رمز العملة هو $.More دولار جزر سليمان info
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