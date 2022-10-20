رسومات عملات إكس إي البيانية: ETH إلى CYP

مخطط ETH إلى CYP
Ethereum إلى Cypriot Pound
1 ETH = ٠ CYP
٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٨:٥٤ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٨:٥٤ UTC
ETH/CYP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Ethereum إلى Cypriot Pound
1 ETH = ٠ CYP
٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٨:٥٤ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٨:٥٤ UTC
ETH/CYP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ethereum هو سعر الصرف للزوج ETH إلى USD. رمز العملة لـ Ethereum هو ETH. رمز العملة هو Ξ.More Ethereum info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cypriot Pound هو سعر الصرف للزوج CYP إلى USD. رمز العملة لـ Cypriot Pounds هو CYP.
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