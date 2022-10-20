رسومات عملات إكس إي البيانية: ETB إلى MZM

مخطط ETB إلى MZM
البير الأثيوبي إلى Mozambican Metical
1 ETB = ٠ MZM
٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٤:١٣ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٤:١٣ UTC
ETB/MZM إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
البير الأثيوبي إلى Mozambican Metical
1 ETB = ٠ MZM
٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٤:١٣ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٤:١٣ UTC
ETB/MZM إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البير الأثيوبي هو سعر الصرف للزوج ETB إلى USD. رمز العملة لـ Ethiopian Birrs هو ETB. رمز العملة هو Br.More البير الأثيوبي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Mozambican Metical هو سعر الصرف للزوج MZM إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZM.
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