رسومات عملات إكس إي البيانية: BMD إلى SVC

مخطط BMD إلى SVC

الدولار البرمودي إلى الكولون السلفادوري

1 BMD = ٠ SVC

٣٠ أغسطس ٢٠٢٥، ١٥:٣٢ UTC - ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥، ١٥:٣٢ UTC
BMD/SVC إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

معلومات العملات

bmd

BMD - الدولار البرمودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البرمودي هو سعر الصرف للزوج BMD إلى USD. رمز العملة لـ Bermudian Dollars هو BMD. رمز العملة هو $.

svc

SVC - الكولون السلفادوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون السلفادوري هو سعر الصرف للزوج SVC إلى USD. رمز العملة لـ Salvadoran Colones هو SVC. رمز العملة هو $.

