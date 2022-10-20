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رسومات عملات إكس إي البيانية: AWG إلى KHR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط AWG إلى KHR

الجيلدر الأروبي أو الهولندي إلى الريال الكمبودي

1 AWG = ٠ KHR

٨ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٤٠ UTC - ٨ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٤٠ UTC
AWG/KHR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

awg

AWG - الجيلدر الأروبي أو الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الأروبي أو الهولندي هو سعر الصرف للزوج AWG إلى USD. رمز العملة لـ Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) هو AWG. رمز العملة هو ƒ.

More الجيلدر الأروبي أو الهولندي info
khr

KHR - الريال الكمبودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الكمبودي هو سعر الصرف للزوج KHR إلى USD. رمز العملة لـ Cambodian Riels هو KHR. رمز العملة هو ៛.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٣٣٢
GBP / EUR١٫١٩٢٦٢
USD / JPY١٤٨٫٠٤٩
GBP / USD١٫٢٩١٩٩
USD / CHF٠٫٨٧٩٩٥٤
USD / CAD١٫٤٣٧٩٠
EUR / JPY١٦٠٫٣٨٤
AUD / USD٠٫٦٣٠٥٠٥

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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