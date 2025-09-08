قارن سعر صرف RBS GBP مع EUR

تأسس بنك رويال بنك أوف سكوتلاند (RBS) عام ١٧٢٧، ويقع مقره الرئيسي في إدنبرة، وهو بنك اسكتلندي متخصص في خدمات التجزئة والتجارة، تابع لمجموعة نات ويست. يقدم البنك حسابات جارية، وقروضًا عقارية، وإقراضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات مدفوعات، وخدمات إدارة الثروات، مع التركيز على اسكتلندا وشمال إنجلترا. يدعم التراث الإقليمي والخدمات المصرفية الرقمية الحديثة الأسر والشركات المحلية.