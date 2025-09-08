قارن سعر صرف Rabobank EUR مع CAD

تأسس رابوبانك عام ١٨٩٨ في أوتريخت كتعاونية، ويركز على خدمات التجزئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية الغذائية والزراعية. يقدم البنك خدمات المدفوعات، والرهون العقارية، وقروض الأعمال، والخدمات التجارية، وإدارة النقد، والأسواق، وإدارة الثروات، مدعومًا بملكية الأعضاء، وبرامج الاستدامة، والخبرة الدولية في مجال الأعمال الزراعية.