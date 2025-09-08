قارن سعر صرف Produbanco USD مع CHF

برودوبانكو (بنك الإنتاج): تأسس عام ١٩٧٨، ومقره كيتو، وهو بنك شامل معروف بتقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى خدماته المصرفية للأفراد. يقدم البنك حسابات، وبطاقات، وائتمانًا للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويلًا تجاريًا، وإدارة نقدية، وخدمات الخزانة، والخدمات الرقمية. وبصفته جزءًا من مجموعة مالية إقليمية، يربط برودوبانكو الشركات الإكوادورية بإمكانيات الدفع والتمويل عبر الحدود في أمريكا الوسطى واللاتينية.