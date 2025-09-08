قارن سعر صرف PostFinance CHF مع USD

بوست فاينانس، التي تأسست عام ١٩٠٦ ومقرها برن، هي الذراع المالي للبريد السويسري. وهي مؤسسة وطنية متخصصة في خدمات الدفع والادخار والخدمات المصرفية اليومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بالإضافة إلى نقاط خدمة موزعة على شبكة البريد. تركز بوست فاينانس على توفير حسابات سهلة الوصول، وتحويلات محلية ودولية، ومنتجات استثمارية وتقاعدية سهلة للعملاء في جميع أنحاء سويسرا.