قارن سعر صرف PKO Bank PLN مع EUR
هل تفكر في استخدام PKO Bank لتحويل أموالك من PLN إلى EUR؟ قارن أسعار الصرف والرسوم مع PKO Bank لاكتشاف فرص توفيرك المحتملة مع Xe.
تحدث مع خبير عملات اليوم. يمكننا تقديم أسعار أفضل من المنافسين.
|المزود
|سعر الصرف
|رسوم التحويل
|المستلم يحصل على
0.227900
|zł0
€227.90إرسال الآن
لا تتوفر لدينا بعد أسعار PKO Bank لهذا الزوج من العملات، لكن لا يزال بإمكانك مقارنة عرض سعر من PKO Bank بسعر Xe المباشر لمعرفة التوفير المحتمل. عد لاحقًا، فنحن نعمل باستمرار على توسيع بياناتنا لتقديم المزيد من الأسعار.
حول PKO Bank Polski S.A
تأسس بنك PKO BP عام ١٩١٩ في وارسو، وهو أكبر بنك بولندي من حيث التاريخ. يقدم البنك خدمات شاملة تشمل خدمات التجزئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، والقطاع العام، بالإضافة إلى المدفوعات، والرهون العقارية، والإقراض، والتجارة، والأسواق، وإدارة الثروات. بفضل نطاقه الواسع، وتغطية خدماته على مستوى البلاد، وتطبيقاته المتقدمة، يدعم البنك الشمول المالي والتمويل اليومي.
ما مدى سرعة تحويل PKO Bank PLN إلى EUR؟
تختلف أوقات تسليم التحويلات الدولية باستخدام PKO Bank من بولندا إلى الدول الأعضاء في منطقة اليورو باختلاف طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً، تستغرق التحويلات المصرفية الدولية من يوم إلى خمسة أيام عمل. قد تؤثر عوامل مثل العطلات الرسمية والفحوصات الأمنية على التسليم. يُرجى مراجعة مواعيد التسليم المحددة لـ PKO Bank Polski S.A لتجنب أي تأخير.
ما هي رسوم التحويل من PKO Bank إلى ؟
تعتمد تكاليف تحويل الأموال الدولي من PKO Bank إلى EUR على عوامل مثل مبلغ التحويل. عادةً، تكون التحويلات الكبيرة برسوم أقل وأسعار صرف أفضل. راجع جدول المقارنة لمقارنة رسوم PKO Bank مع رسوم Xe.
لماذا التحويل مع Xe بدلاً من البنوك التقليدية؟
أسعار أفضل
نقدم باستمرار أسعارًا تنافسية، لنضمن لك أفضل قيمة مقابل أموالك. قارن أسعارنا بأسعار بنكك لترى الفرق.
رسوم أقل
نتقاضى رسومًا أقل، ما يوفر عليك المزيد. كما نعرض جميع الرسوم دائمًا قبل تأكيد التحويل، لتعرف بالضبط ما تدفعه.
دعم نقل عالمي متخصص من Xe 24/5
هل تحتاج إلى مساعدة في تحويل أموالك دوليًا؟ نحن هنا لمساعدتك - تواصل معنا اليوم للحصول على دعم شخصي!
انقل المزيد مع حدود الإرسال الأعلى عبر الإنترنت من Xe
نقدم حدود تحويل إلكتروني أعلى من البنوك التقليدية، مما يتيح لك إرسال المزيد في عملية تحويل واحدة. وداعًا لتقسيم المبالغ الكبيرة، واستمتع بطريقة أسهل وأكثر فعالية لتحويل أموالك.
تحظى Xe بثقة الملايين حول العالم
هل أنت مستعد للبدء؟
لقد قارنت أسعار صرف PKO Bank مع Xe، وحان الوقت للاستفادة من أفضل قيمة لتحويلاتك المالية الدولية. تحويلك الأول على بُعد بضع نقرات فقط - ابدأ الآن وطوّر أموالك!
الأسئلة الشائعة
قد يتضمن سعر الصرف الذي يقدمه PKO Bank لتحويل الزلوتي البولندي (PLN) إلى اليورو (EUR) هامشًا أعلى من متوسط سعر السوق الحقيقي. هذا يعني أنك قد تحصل على اليورو أقل من المتوقع. استخدم جدول المقارنة لدينا لمقارنة سعر PKO Bank مع Xe ومقدمي الخدمات الآخرين.
قد يفرض PKO Bank رسوم تحويل ثابتة، أو رسومًا بنسبة مئوية، أو كليهما، حسب طريقة التحويل ووجهة التحويل. تؤثر هذه الرسوم، بالإضافة إلى سعر الصرف، على المبلغ الذي يتلقاه المستلم. توضح أداتنا التكلفة الإجمالية لتتمكن من مقارنتها بخيارات أخرى مثل Xe.
عادةً ما تستغرق التحويلات من الزلوتي البولندي إلى اليورو باستخدام PKO Bank من يوم إلى خمسة أيام عمل. يعتمد التوقيت على أوقات الإغلاق، والعطلات الرسمية، وبلد المقصد، ووقت معالجة البنك المُستلِم. يوفر Xe خدمة التوصيل في نفس اليوم لمعظم التحويلات.
قد يفرض بنك PKO Bank حدودًا يومية أو لكل تحويل للتحويلات الدولية. قد تحتاج أيضًا إلى زيارة أحد فروعنا للمبالغ الكبيرة. يدعم Xe حدودًا أعلى للتحويل عبر الإنترنت، مما يوفر مرونة وسهولة عند تحويل مبالغ كبيرة دوليًا.
قد يُحدِّث العديد من مُقدِّمي الخدمات، بما في ذلك PKO Bank، أسعار صرف عملاتهم بناءً على ظروف السوق. مع ذلك، قد تُحدَّد الأسعار مرة واحدة يوميًا أو تُعَدَّل بوتيرة أقل من أسعار خدمات صرف العملات المُخصَّصة. يُحدِّث Xe الأسعار مباشرةً، مما يمنحك تحكُّمًا أكبر في وقت الإرسال.