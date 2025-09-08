قارن سعر صرف PKO Bank PLN مع CHF

تأسس بنك PKO BP عام ١٩١٩ في وارسو، وهو أكبر بنك بولندي من حيث التاريخ. يقدم البنك خدمات شاملة تشمل خدمات التجزئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، والقطاع العام، بالإضافة إلى المدفوعات، والرهون العقارية، والإقراض، والتجارة، والأسواق، وإدارة الثروات. بفضل نطاقه الواسع، وتغطية خدماته على مستوى البلاد، وتطبيقاته المتقدمة، يدعم البنك الشمول المالي والتمويل اليومي.