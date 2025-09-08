قارن سعر صرف OTP Bank Serbia RSD مع CAD

بنك OTP صربيا (نوفي ساد/بلغراد)، بهيكله الحالي منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعد عمليات الاستحواذ، هو بنك شامل. يقدم خدمات التجزئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات - المدفوعات، والرهون العقارية، وإقراض الشركات، والتجارة، والخزانة، والخدمات المصرفية الرقمية - ويخدم الأسر والشركات في جميع أنحاء المناطق الرئيسية في صربيا.