قارن سعر صرف Norddeutsche Landesbank EUR مع CHF

هل تفكر في استخدام Norddeutsche Landesbank لتحويل أموالك من EUR إلى CHF؟ قارن أسعار الصرف والرسوم مع Norddeutsche Landesbank لاكتشاف فرص توفيرك المحتملة مع Xe.

1000

سعر الصرف
0.900600
رسوم التحويل€0
المستلم يحصل علىCHF900.60
لا تتوفر لدينا بعد أسعار Norddeutsche Landesbank لهذا الزوج من العملات، لكن لا يزال بإمكانك مقارنة عرض سعر من Norddeutsche Landesbank بسعر Xe المباشر لمعرفة التوفير المحتمل. عد لاحقًا، فنحن نعمل باستمرار على توسيع بياناتنا لتقديم المزيد من الأسعار.

حول Norddeutsche Landesbank Girozentrale

بنك نورد/إل بي (Nord/LB): تأسس عام ١٧٦٥، متجذرًا في القطاع المصرفي الحكومي، وهو بنك إقليمي ألماني مقره هانوفر. تملك ولايتا ساكسونيا السفلى وساكسونيا أنهالت أغلبية أسهمه، وهو بمثابة مؤسسة مركزية لبنوك الادخار الإقليمية. يركز البنك على الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وتمويل العقارات والمشاريع، وتمويل الطائرات والسفن، والخدمات التجارية، والخزانة، وعملاء القطاع العام في جميع أنحاء ألمانيا وأسواق دولية مختارة.

ما مدى سرعة تحويل Norddeutsche Landesbank EUR إلى CHF؟

تختلف أوقات تسليم التحويلات الدولية باستخدام Norddeutsche Landesbank من الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى سويسرا باختلاف طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً، تستغرق التحويلات المصرفية الدولية من يوم إلى خمسة أيام عمل. قد تؤثر عوامل مثل العطلات الرسمية والفحوصات الأمنية على التسليم. يُرجى مراجعة مواعيد التسليم المحددة لـ Norddeutsche Landesbank Girozentrale لتجنب أي تأخير.

ما هي رسوم التحويل من Norddeutsche Landesbank إلى ؟

تعتمد تكاليف تحويل الأموال الدولي من Norddeutsche Landesbank إلى CHF على عوامل مثل مبلغ التحويل. عادةً، تكون التحويلات الكبيرة برسوم أقل وأسعار صرف أفضل. راجع جدول المقارنة لمقارنة رسوم Norddeutsche Landesbank مع رسوم Xe.

لماذا التحويل مع Xe بدلاً من البنوك التقليدية؟

نقدم باستمرار أسعارًا تنافسية، لنضمن لك أفضل قيمة مقابل أموالك.

نتقاضى رسومًا أقل، ما يوفر عليك المزيد. كما نعرض جميع الرسوم دائمًا قبل تأكيد التحويل، لتعرف بالضبط ما تدفعه.

تتم معظم التحويلات في نفس اليوم. نحن ندرك أهمية وصول أموالك بسرعة وموثوقية.

هل تحتاج إلى مساعدة في تحويل أموالك دوليًا؟ نحن هنا لمساعدتك

نقدم حدود تحويل إلكتروني أعلى من البنوك التقليدية، مما يتيح لك إرسال المزيد في عملية تحويل واحدة.

الأسئلة الشائعة

قد يتضمن سعر الصرف الذي يقدمه Norddeutsche Landesbank لتحويل اليورو (EUR) إلى الفرنك السويسري (CHF) هامشًا أعلى من متوسط سعر السوق الحقيقي. هذا يعني أنك قد تحصل على الفرنك السويسري أقل من المتوقع. استخدم جدول المقارنة لدينا لمقارنة سعر Norddeutsche Landesbank مع Xe ومقدمي الخدمات الآخرين.

قد يفرض Norddeutsche Landesbank رسوم تحويل ثابتة، أو رسومًا بنسبة مئوية، أو كليهما، حسب طريقة التحويل ووجهة التحويل. تؤثر هذه الرسوم، بالإضافة إلى سعر الصرف، على المبلغ الذي يتلقاه المستلم. توضح أداتنا التكلفة الإجمالية لتتمكن من مقارنتها بخيارات أخرى مثل Xe.

عادةً ما تستغرق التحويلات من اليورو إلى الفرنك السويسري باستخدام Norddeutsche Landesbank من يوم إلى خمسة أيام عمل. يعتمد التوقيت على أوقات الإغلاق، والعطلات الرسمية، وبلد المقصد، ووقت معالجة البنك المُستلِم. يوفر Xe خدمة التوصيل في نفس اليوم لمعظم التحويلات.

قد يفرض بنك Norddeutsche Landesbank حدودًا يومية أو لكل تحويل للتحويلات الدولية. قد تحتاج أيضًا إلى زيارة أحد فروعنا للمبالغ الكبيرة. يدعم Xe حدودًا أعلى للتحويل عبر الإنترنت، مما يوفر مرونة وسهولة عند تحويل مبالغ كبيرة دوليًا.

قد يُحدِّث العديد من مُقدِّمي الخدمات، بما في ذلك Norddeutsche Landesbank، أسعار صرف عملاتهم بناءً على ظروف السوق. مع ذلك، قد تُحدَّد الأسعار مرة واحدة يوميًا أو تُعَدَّل بوتيرة أقل من أسعار خدمات صرف العملات المُخصَّصة. يُحدِّث Xe الأسعار مباشرةً، مما يمنحك تحكُّمًا أكبر في وقت الإرسال.