قارن سعر صرف MONETA CZK مع CHF

بنك مونيتا المالي، الذي تأسس في أواخر التسعينيات ومقره الرئيسي في براغ، هو بنك رائد في مجال إقراض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. يقدم البنك حسابات وبطاقات وقروضًا للأفراد والسيارات وقروضًا عقارية وائتمانًا للشركات الصغيرة وخدمات تجارية ومنتجات ادخار واستثمار. بفضل انتشار فروعه المحدود، وإمكانية الوصول الواسعة إلى أجهزة الصراف الآلي، وخدماته المصرفية المتميزة عبر الهاتف المحمول، يقدم البنك خدمة فعالة على مستوى البلاد لعملائه من أصحاب الميزانيات المحدودة ورواد الأعمال.