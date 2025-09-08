قارن سعر صرف Maybank Singapore SGD مع AUD
هل تفكر في استخدام Maybank Singapore لتحويل أموالك من SGD إلى AUD؟ قارن أسعار الصرف والرسوم مع Maybank Singapore لاكتشاف فرص توفيرك المحتملة مع Xe.
|المزود
|سعر الصرف
|رسوم التحويل
|المستلم يحصل على
1.158300
|S$0
$1,158.30إرسال الآن
لا تتوفر لدينا بعد أسعار Maybank Singapore لهذا الزوج من العملات، لكن لا يزال بإمكانك مقارنة عرض سعر من Maybank Singapore بسعر Xe المباشر لمعرفة التوفير المحتمل. عد لاحقًا، فنحن نعمل باستمرار على توسيع بياناتنا لتقديم المزيد من الأسعار.
حول Maybank Singapore
تعود عمليات ماي بنك في سنغافورة إلى ستينيات القرن الماضي، ويعمل اليوم كشركة تابعة محلية للمجموعة الماليزية في سنغافورة. ومن مركزه الرئيسي، يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات، بالإضافة إلى إدارة التجارة والنقد، والبطاقات، والرهون العقارية، وخدمات الثروات والاستثمار، بالإضافة إلى عروض التمويل الإسلامي. تربط قنوات رقمية قوية وروابط إقليمية عملاء البنك بأسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والأسواق العالمية.
ما مدى سرعة تحويل Maybank Singapore SGD إلى AUD؟
تختلف أوقات تسليم التحويلات الدولية باستخدام Maybank Singapore من سنغافورة إلى أستراليا باختلاف طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً، تستغرق التحويلات المصرفية الدولية من يوم إلى خمسة أيام عمل. قد تؤثر عوامل مثل العطلات الرسمية والفحوصات الأمنية على التسليم. يُرجى مراجعة مواعيد التسليم المحددة لـ Maybank Singapore لتجنب أي تأخير.
ما هي رسوم التحويل من Maybank Singapore إلى ؟
تعتمد تكاليف تحويل الأموال الدولي من Maybank Singapore إلى AUD على عوامل مثل مبلغ التحويل. عادةً، تكون التحويلات الكبيرة برسوم أقل وأسعار صرف أفضل. راجع جدول المقارنة لمقارنة رسوم Maybank Singapore مع رسوم Xe.
الأسئلة الشائعة
قد يتضمن سعر الصرف الذي يقدمه Maybank Singapore لتحويل الدولار السنغافوري (SGD) إلى الدولار الأسترالي (AUD) هامشًا أعلى من متوسط سعر السوق الحقيقي. هذا يعني أنك قد تحصل على الدولار الأسترالي أقل من المتوقع. استخدم جدول المقارنة لدينا لمقارنة سعر Maybank Singapore مع Xe ومقدمي الخدمات الآخرين.
قد يفرض Maybank Singapore رسوم تحويل ثابتة، أو رسومًا بنسبة مئوية، أو كليهما، حسب طريقة التحويل ووجهة التحويل. تؤثر هذه الرسوم، بالإضافة إلى سعر الصرف، على المبلغ الذي يتلقاه المستلم. توضح أداتنا التكلفة الإجمالية لتتمكن من مقارنتها بخيارات أخرى مثل Xe.
عادةً ما تستغرق التحويلات من الدولار السنغافوري إلى الدولار الأسترالي باستخدام Maybank Singapore من يوم إلى خمسة أيام عمل. يعتمد التوقيت على أوقات الإغلاق، والعطلات الرسمية، وبلد المقصد، ووقت معالجة البنك المُستلِم. يوفر Xe خدمة التوصيل في نفس اليوم لمعظم التحويلات.
قد يفرض بنك Maybank Singapore حدودًا يومية أو لكل تحويل للتحويلات الدولية. قد تحتاج أيضًا إلى زيارة أحد فروعنا للمبالغ الكبيرة. يدعم Xe حدودًا أعلى للتحويل عبر الإنترنت، مما يوفر مرونة وسهولة عند تحويل مبالغ كبيرة دوليًا.
قد يُحدِّث العديد من مُقدِّمي الخدمات، بما في ذلك Maybank Singapore، أسعار صرف عملاتهم بناءً على ظروف السوق. مع ذلك، قد تُحدَّد الأسعار مرة واحدة يوميًا أو تُعَدَّل بوتيرة أقل من أسعار خدمات صرف العملات المُخصَّصة. يُحدِّث Xe الأسعار مباشرةً، مما يمنحك تحكُّمًا أكبر في وقت الإرسال.