قارن سعر صرف Kiwibank NZD مع JPY

تأسس كيوي بنك عام ٢٠٠٢ في ويلينغتون، وهو بنك حكومي متخصص في خدمات التجزئة والأعمال. يقدم كيوي بنك خدمات يومية، وبطاقات، ومدفوعات، وقروضًا عقارية، وإقراضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات مصرفية رقمية، مستفيدًا من مواقع بريد نيوزيلندا ومنصاته المحمولة لتعزيز الشمولية وتقديم خدمات محلية في جميع أنحاء البلاد.