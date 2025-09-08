قارن سعر صرف Jyske Bank DKK مع EUR

بنك جيسكي. تأسس عام ١٩٦٧، ويقع مقره الرئيسي في سيلكبورج، وهو ثالث أكبر بنك في الدنمارك من حيث تواجده في السوق. يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد، والقطاع الخاص، والشركات، والرهن العقاري، وتمويل الإسكان، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات الدفع، والاستثمار. يعتمد البنك على نموذج لامركزي يركز على العملاء، وفروع منتشرة في جميع أنحاء البلاد، مدعومة بأدوات رقمية متطورة. يشتهر بنك جيسكي بثقافة ائتمانية حكيمة، وروابط وثيقة مع قطاعي الإسكان والشركات المتوسطة في الدنمارك.