قارن سعر صرف ING Germany EUR مع CNY
هل تفكر في استخدام ING Germany لتحويل أموالك من EUR إلى CNY؟ قارن أسعار الصرف والرسوم مع ING Germany لاكتشاف فرص توفيرك المحتملة مع Xe.
تحدث مع خبير عملات اليوم. يمكننا تقديم أسعار أفضل من المنافسين.
|المزود
|سعر الصرف
|رسوم التحويل
|المستلم يحصل على
8.231900
|€0
¥8,231.90إرسال الآن
لا تتوفر لدينا بعد أسعار ING Germany لهذا الزوج من العملات، لكن لا يزال بإمكانك مقارنة عرض سعر من ING Germany بسعر Xe المباشر لمعرفة التوفير المحتمل. عد لاحقًا، فنحن نعمل باستمرار على توسيع بياناتنا لتقديم المزيد من الأسعار.
حول ING-DiBa
تأسس بنك ING ألمانيا (ING-DiBa) عام ١٩٦٥، ويقع مقره الرئيسي في فرانكفورت، وهو أكبر بنك مباشر في البلاد. يقدم البنك لعملائه الأفراد في جميع أنحاء البلاد خدماته عبر الإنترنت، من خلال الحسابات الجارية، والبطاقات، والقروض الاستهلاكية، والرهون العقارية، والادخار والاستثمار، وخدمات الوساطة، وذلك عبر الإنترنت والهاتف المحمول دون الحاجة إلى شبكة فروع تقليدية. ويعزز نظام التسجيل الرقمي الفعّال وأسعاره المناسبة للعملاء مكانته القوية في السوق.
ما مدى سرعة تحويل ING Germany EUR إلى CNY؟
تختلف أوقات تسليم التحويلات الدولية باستخدام ING Germany من الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى الصين باختلاف طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً، تستغرق التحويلات المصرفية الدولية من يوم إلى خمسة أيام عمل. قد تؤثر عوامل مثل العطلات الرسمية والفحوصات الأمنية على التسليم. يُرجى مراجعة مواعيد التسليم المحددة لـ ING-DiBa لتجنب أي تأخير.
ما هي رسوم التحويل من ING Germany إلى ؟
تعتمد تكاليف تحويل الأموال الدولي من ING Germany إلى CNY على عوامل مثل مبلغ التحويل. عادةً، تكون التحويلات الكبيرة برسوم أقل وأسعار صرف أفضل. راجع جدول المقارنة لمقارنة رسوم ING Germany مع رسوم Xe.
لماذا التحويل مع Xe بدلاً من البنوك التقليدية؟
أسعار أفضل
نقدم باستمرار أسعارًا تنافسية، لنضمن لك أفضل قيمة مقابل أموالك. قارن أسعارنا بأسعار بنكك لترى الفرق.
رسوم أقل
نتقاضى رسومًا أقل، ما يوفر عليك المزيد. كما نعرض جميع الرسوم دائمًا قبل تأكيد التحويل، لتعرف بالضبط ما تدفعه.
دعم نقل عالمي متخصص من Xe 24/5
هل تحتاج إلى مساعدة في تحويل أموالك دوليًا؟ نحن هنا لمساعدتك - تواصل معنا اليوم للحصول على دعم شخصي!
انقل المزيد مع حدود الإرسال الأعلى عبر الإنترنت من Xe
نقدم حدود تحويل إلكتروني أعلى من البنوك التقليدية، مما يتيح لك إرسال المزيد في عملية تحويل واحدة. وداعًا لتقسيم المبالغ الكبيرة، واستمتع بطريقة أسهل وأكثر فعالية لتحويل أموالك.
تحظى Xe بثقة الملايين حول العالم
هل أنت مستعد للبدء؟
لقد قارنت أسعار صرف ING Germany مع Xe، وحان الوقت للاستفادة من أفضل قيمة لتحويلاتك المالية الدولية. تحويلك الأول على بُعد بضع نقرات فقط - ابدأ الآن وطوّر أموالك!
الأسئلة الشائعة
قد يتضمن سعر الصرف الذي يقدمه ING Germany لتحويل اليورو (EUR) إلى اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) هامشًا أعلى من متوسط سعر السوق الحقيقي. هذا يعني أنك قد تحصل على اليوان الرينمنبي الصيني أقل من المتوقع. استخدم جدول المقارنة لدينا لمقارنة سعر ING Germany مع Xe ومقدمي الخدمات الآخرين.
قد يفرض ING Germany رسوم تحويل ثابتة، أو رسومًا بنسبة مئوية، أو كليهما، حسب طريقة التحويل ووجهة التحويل. تؤثر هذه الرسوم، بالإضافة إلى سعر الصرف، على المبلغ الذي يتلقاه المستلم. توضح أداتنا التكلفة الإجمالية لتتمكن من مقارنتها بخيارات أخرى مثل Xe.
عادةً ما تستغرق التحويلات من اليورو إلى اليوان الرينمنبي الصيني باستخدام ING Germany من يوم إلى خمسة أيام عمل. يعتمد التوقيت على أوقات الإغلاق، والعطلات الرسمية، وبلد المقصد، ووقت معالجة البنك المُستلِم. يوفر Xe خدمة التوصيل في نفس اليوم لمعظم التحويلات.
قد يفرض بنك ING Germany حدودًا يومية أو لكل تحويل للتحويلات الدولية. قد تحتاج أيضًا إلى زيارة أحد فروعنا للمبالغ الكبيرة. يدعم Xe حدودًا أعلى للتحويل عبر الإنترنت، مما يوفر مرونة وسهولة عند تحويل مبالغ كبيرة دوليًا.
قد يُحدِّث العديد من مُقدِّمي الخدمات، بما في ذلك ING Germany، أسعار صرف عملاتهم بناءً على ظروف السوق. مع ذلك، قد تُحدَّد الأسعار مرة واحدة يوميًا أو تُعَدَّل بوتيرة أقل من أسعار خدمات صرف العملات المُخصَّصة. يُحدِّث Xe الأسعار مباشرةً، مما يمنحك تحكُّمًا أكبر في وقت الإرسال.