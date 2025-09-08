قارن سعر صرف ING Germany EUR مع CNY

تأسس بنك ING ألمانيا (ING-DiBa) عام ١٩٦٥، ويقع مقره الرئيسي في فرانكفورت، وهو أكبر بنك مباشر في البلاد. يقدم البنك لعملائه الأفراد في جميع أنحاء البلاد خدماته عبر الإنترنت، من خلال الحسابات الجارية، والبطاقات، والقروض الاستهلاكية، والرهون العقارية، والادخار والاستثمار، وخدمات الوساطة، وذلك عبر الإنترنت والهاتف المحمول دون الحاجة إلى شبكة فروع تقليدية. ويعزز نظام التسجيل الرقمي الفعّال وأسعاره المناسبة للعملاء مكانته القوية في السوق.