قارن BBVA EUR إلى USD سعر الصرف

بنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا، المعروف باسم BBVA، هو مجموعة مالية عالمية ذات أصول إسبانية، مشهورة بريادتها في التحول الرقمي وتجربة العملاء. يقدم BBVA مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار، بالإضافة إلى إدارة الأصول والتأمين. يركز البنك على الابتكار والاستدامة والتثقيف المالي، مما يمكّن العملاء من إدارة شؤونهم المالية بفعالية. بفضل حضوره الدولي القوي، يدعم BBVA المعاملات عبر الحدود ويوفر أدوات رقمية تعزز سهولة الوصول والراحة للعملاء في جميع أنحاء العالم، مما يجعله شريكًا موثوقًا في المشهد المالي المتطور..